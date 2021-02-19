Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Тео Эрнандес: «Мы с Хакими мало играли в «Реале», и для нас лучше было уйти»

19 Февраля 2021, 23:09,

Защитник итальянского «Милана» Тео Эрнандес рассказал о том, почему ему пришлось покинуть расположение мадридского «Реала» два года назад, сообщает Mundo Deportivo.

«Мы с Хакими мало играли в «Реале», и для нас лучше было уйти. Это связано с тем, что если вы там не играете, то вы несчастливы, и у вас нет шансов показать то, что вы бы хотели», - заявил француз.

В текущем сезоне Тео Эрнандес провёл за «Милан» 29 матчей, забил пять голов и отдал шесть голевых передач. «Милан» располагается на втором месте в Серии А, отставая на одно очко от миланского «Интера» после 22 туров итальянского первенства. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Милан, Серия А, Тео Эрнандес
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