«Интер» разбил «Милан» в дерби и укрепил своё лидерство в Серии А

В матче 23-го тура чемпионата Италии состоялось главное дерби страны – «Милан» против «Интера».

Ох, как же давно миланские болельщики ждали такое дерби. Такое, когда обе команды реально претендуют на чемпионство и считаются фаворитами сезона. Добрых лет двадцать не было такого. Отрыв у «Интера» и «Милана» хороший, даже проигравший точно останется на втором месте, а победитель так вообще получит мощный прилив положительных эмоций (это же дерби!) и единоличное лидерство.

Месяц назад «Интер» выбил «Милан» из Кубка Италии (далее, правда, сам вылетел от «Ювентуса»), неделю назад обогнал «Милан» в турнирной таблице Серии А, так что к очному матчу подходил с более позитивным настроем. Команда Пиоли отрицательно удивила в матче со «Специей», проиграв и ни разу даже не пробив в створ ворот. Посреди недели была ещё ничья в Сербии, а вот «Интер» отдыхал, получив неделю на подготовку к дерби.

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Видимо, отдых положительно сказался на «нерадзурри», активно начавших матч. Уже на пятой минуте номинальные гости праздновали успех, а главным фактором этого стала пара нападающих Лукаку – Мартинес. Ромелу с двух попыток всё-таки смог доставить мяч на дальнюю штангу, а Лаутаро решил эпизод при полном попустительстве обороны «Милана» - 0:1. Быстрый гол немного успокоил «Интер», но и подопечные Пиоли долгое время не могли нормально ответить. Запомнился лишь удар Златана пяткой метров с шести – Ханданович намертво взял сферу.

К концу первого тайма игра чуть разгорелась. Заброс на Тео Эрнандеса прошёл из-за ошибки Бастони, защитник «Милана» в касание пробил в направлении дальнего угла, но немного не попал. «Интер» на это ответил кроссом Эриксена со стандарта. Шкриньяр и Клаабрия вместе взмыли в воздух, пробили тоже вместе, мяч опасно летел, однако опустился на сетку ворот «Милана». Немного везения для команды Пиоли.

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А на старте второго тайма было уже невезение. Точнее, поймал кураж Ханданович, потащивший удар головой Златана метров с восьми, а потом ещё и добивание шведа. После Ибрагимовича разрядил свою пушку с дальней дистанции Сандро Тонали, но и тут выручил Самир Ханданович. После сейвов голкипера «Интер» воспрял духом, пошёл вперёд и сумел забить второй мяч. Наказал хозяев Мартинес, замкнувший прострел Марцело Брозовича из пределов штрафной площади – 0:2.

Окончательно добил «Милан» Ромелу Лукаку. Получил бельгиец мяч от Перишича в центре поля и словно танк «поехал» к чужим воротам, в итоге завершив соло точным ударом в угол – 0:3. Красивый гол увенчал разгром «Милана». Теперь команда Антонио Конте увеличила преимущество над соседями в турнирной таблице и вправе считать себя главным претендентом на скудетто.