Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Интер» разбил «Милан» в дерби и укрепил своё лидерство в Серии А

21 Февраля 2021, 18:56,

В матче 23-го тура чемпионата Италии состоялось главное дерби страны – «Милан» против «Интера».

Протокол игры  
Милан 0:3 Интер Милан
    5' Мартинес Лаутаро (0:1)
    57' Мартинес Лаутаро (0:2)
    66' Лукаку Ромелу (0:3)
Доннарумма Джанлуиджи Калабрия Давиде Кьяер Симон   12' Романьоли Алессио Тео Эрнандес Тонали Сандро   67' (Мейте Суалихо (   67') Кесси Франк Салемакерс Алексис   55'   67' (Леау Рафаэл (   67') Чалханоглу Хакан Ребич Анте Ибрагимович Златан   75' (Кастильехо Самуэль (   75')
Запасные: Диас Брахим Габбия Маттео Хёуге Йенс Томори Фикайо Калюлю Пьер Доннарумма Антонио Татарушану Чиприан Крунич Раде Далот Диогу
Ханданович Самир Шкриньяр Милан Де Врей Стефан Бастони Алессандро Хакими Ашраф   22'   83' (Янг Эшли (   83') Барелла Николо   86' (Видаль Артуро (   86') Брозович Марсело Эриксен Кристиан   78' (Гальярдини Роберто (   78') Перишич Иван   78' (Дармиан Маттео (   78') Лукаку Ромелу Мартинес Лаутаро   79' (Санчес Алексис (   79')
Запасные: Весино Матиас Паделли Даниэле Пинамонти Андреа Д'Амброзио Данило Раноккия Андреа Раду Йонуц Коларов Александар
21 февраля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

Ох, как же давно миланские болельщики ждали такое дерби. Такое, когда обе команды реально претендуют на чемпионство и считаются фаворитами сезона. Добрых лет двадцать не было такого. Отрыв у «Интера» и «Милана» хороший, даже проигравший точно останется на втором месте, а победитель так вообще получит мощный прилив положительных эмоций (это же дерби!) и единоличное лидерство.

Месяц назад «Интер» выбил «Милан» из Кубка Италии (далее, правда, сам вылетел от «Ювентуса»), неделю назад обогнал «Милан» в турнирной таблице Серии А, так что к очному матчу подходил с более позитивным настроем. Команда Пиоли отрицательно удивила в матче со «Специей», проиграв и ни разу даже не пробив в створ ворот. Посреди недели была ещё ничья в Сербии, а вот «Интер» отдыхал, получив неделю на подготовку к дерби.

Embed from Getty Images

Видимо, отдых положительно сказался на «нерадзурри», активно начавших матч. Уже на пятой минуте номинальные гости праздновали успех, а главным фактором этого стала пара нападающих Лукаку – Мартинес. Ромелу с двух попыток всё-таки смог доставить мяч на дальнюю штангу, а Лаутаро решил эпизод при полном попустительстве обороны «Милана» - 0:1. Быстрый гол немного успокоил «Интер», но и подопечные Пиоли долгое время не могли нормально ответить. Запомнился лишь удар Златана пяткой метров с шести – Ханданович намертво взял сферу.

К концу первого тайма игра чуть разгорелась. Заброс на Тео Эрнандеса прошёл из-за ошибки Бастони, защитник «Милана» в касание пробил в направлении дальнего угла, но немного не попал. «Интер» на это ответил кроссом Эриксена со стандарта. Шкриньяр и Клаабрия вместе взмыли в воздух, пробили тоже вместе, мяч опасно летел, однако опустился на сетку ворот «Милана». Немного везения для команды Пиоли.

Embed from Getty Images

А на старте второго тайма было уже невезение. Точнее, поймал кураж Ханданович, потащивший удар головой Златана метров с восьми, а потом ещё и добивание шведа. После Ибрагимовича разрядил свою пушку с дальней дистанции Сандро Тонали, но и тут выручил Самир Ханданович. После сейвов голкипера «Интер» воспрял духом, пошёл вперёд и сумел забить второй мяч. Наказал хозяев Мартинес, замкнувший прострел Марцело Брозовича из пределов штрафной площади – 0:2.

Окончательно добил «Милан» Ромелу Лукаку. Получил бельгиец мяч от Перишича в центре поля и словно танк «поехал» к чужим воротам, в итоге завершив соло точным ударом в угол – 0:3. Красивый гол увенчал разгром «Милана». Теперь команда Антонио Конте увеличила преимущество над соседями в турнирной таблице и вправе считать себя главным претендентом на скудетто.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Интер Милан
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Комментарии (8)
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1
Кар Карыч
21 Февраля 2021, 20:29

Супер!

1
FORZAYOU
21 Февраля 2021, 19:43

Интер хорош! Милану бы из четверки не вывалиться. Связка конечно огненная - Мартинес -Шикаку)

0
3Tituli
21 Февраля 2021, 19:33

Схема Конте сработала. Да, были ошибки, (привет Бастони и Де Врею) но в целом Интер "съел" кузенов чисто тактически. Очень надеюсь чилийский подарок отъедет... хотя бы из города Милана...

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0
NOBODY
21 Февраля 2021, 19:29

фуфуфу...Опять Милан в пролете от медалей.....никак не выкарабкается.....

4
Мансур Умаров 95
21 Февраля 2021, 19:21
В матче первого круга россонери повезло. В том матче они отскочили.
3
Мансур Умаров 95
21 Февраля 2021, 19:20
Интер сейчас на ходу. Милан ни показал ничего, за счёт чего смог бы одолеть нерадзурри.
5
CELTIC FROST
21 Февраля 2021, 19:13

Думаю, мы увидели игру чемпиона. Конте на внутренней арене так же крут, как слаб на внешней- еврокубковой.

1
Misha_diablo_football
21 Февраля 2021, 19:03

Прощай скудетто, да здравствует новый король !!!...

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