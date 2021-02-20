​Конте: «В миланском дерби на карту поставлено многое»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался перед воскресным дерби с «Миланом». Команды занимают верхние две строчки в таблице Серии А, «нерадзурри» впереди на один балл.

«Обе команды находятся на вершине, их мало что разделяет. Это очень приятный момент для города. В этом дерби на карту поставлено много – гораздо больше, чем местная гордость. Мы всегда должны иметь правильную решимость и энтузиазм, а текущее турнирное положение заставляет нас быть ещё более мотивированными.

Мы стремимся к совершенству и работаем над созданием чего-то важного. «Милан» - отличная команда, поэтому нам нужно быть на высоте, чтобы победить. Сложно предсказать ход этого сезона. Многие думали, что мы будем отставать от «Милана», ведь до этого мы играли с «Лацио» и «Фиорентиной», а они – с «Кротоне» и «Специей». И всё же мы на балл впереди. Это очень непредсказуемый сезон, ничего нельзя принимать как должное», - сказал Конте на пресс-конференции.