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Манджукич не поможет «Милану» в дерби

20 Февраля 2021, 15:17,

Хорватский форвард Марио Манджукич не поможет «Милану» в поединке 23-го тура чемпионата Италии против «Интера», утверждает Calciomercato.

Согласно данным источника, 34-летний нападающий получил мышечную травму, из-за которой не принимал участия в сегодняшней тренировке «россонери».

Марио пополнил ряды «Милана» в зимнее трансферное окно. Стороны заключили соглашение до конца текущего сезона.

Матч между «россонери» и «нерадзурри» пройдет завтра, 21-го февраля. Начало - 17:00 по московскому времени.

После 22 туров «Интер» лидирует в турнирной таблице, опережая «Милан» на один балл.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Марио Манджукич
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