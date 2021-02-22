Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Пиоли объяснил замену Ибрагимовича в миланском дерби

22 Февраля 2021, 08:42,

Наставник «Милана» Стефано Пиоли пообщался с представителями СМИ после поединка против «Интера» в рамках 23-го тура чемпионата Италии. Специалист ответил на вопрос о замене шведского нападающего Златана Ибрагимовича.

«Замена Ибрагимовича? Златан сам попросил замену. У него была судорога», - передает слова тренера издание Football-Italia.

Встреча, состоявшаяся на стадионе «Сан-Сиро», завершилась разгромным поражением «россонери» со счетом 0:3.

После 23 туров «Интер» набрал 53 балла и укрепился на первом месте в турнирной таблице Серии А. «Милан» с 49 очками располагается на второй позиции. Топ-3 замыкает столичная «Рома» (44).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Златан Ибрагимович, Стефано Пиоли
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Комментарии (2)
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0
Кар Карыч
22 Февраля 2021, 09:13

Грузчик затоптал вчера Буратиновича. Вот он и запросил замену от греха подальше.

1
online
22 Февраля 2021, 09:12

Он просто все понял, что матч проигран в чистую и ушел с поля.

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