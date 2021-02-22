Пиоли объяснил замену Ибрагимовича в миланском дерби

Наставник «Милана» Стефано Пиоли пообщался с представителями СМИ после поединка против «Интера» в рамках 23-го тура чемпионата Италии. Специалист ответил на вопрос о замене шведского нападающего Златана Ибрагимовича.

«Замена Ибрагимовича? Златан сам попросил замену. У него была судорога», - передает слова тренера издание Football-Italia.

Встреча, состоявшаяся на стадионе «Сан-Сиро», завершилась разгромным поражением «россонери» со счетом 0:3.

После 23 туров «Интер» набрал 53 балла и укрепился на первом месте в турнирной таблице Серии А. «Милан» с 49 очками располагается на второй позиции. Топ-3 замыкает столичная «Рома» (44).