Лукаку повторил достижение, установленное в 1950 году

В рамках 23-го тура чемпионата Италии состоялось дерби - «Милан» на «Сан-Сиро» принимал «Интер». Встреча завершилась уверенной победой «нерадзурри» со счетом 3:0. Дубль оформил аргентинец Лаутаро Мартинес, еще один гол забил бельгиец Ромелу Лукаку.

Согласно данным Opta Paolo в «Твиттере», Лукаку повторил достижение экс-футболиста «Интера» Бенито Лоренци, датированное 1950-м годом. Бельгийцу, как и Лоренци, удалось забить гол «россонери» в четвертом поединке подряд во всех турнирах.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А 27-летний бомбардир провел 22 поединка, записав на свой счет 17 забитых мячей (четыре - с пенальти) и пять результативных передач.

