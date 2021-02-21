Конте: «Посвящаю эту победу болельщикам»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал победу над «Миланом» (3:0).

«Мои игроки заслуживают похвалы, сегодня они стали главными героями. Это была отличная игра, обе команды находились под давлением, потому что и мы, и «Милан» продолжаем бороться за чемпионство.

Я счастлив, потому что мы здорово подготовились к матчу и воспользовались своими возможностями.

«Милан» и Пиоли заслуживают похвалы за то, чего они добились. Мы хотели бы посвятить победу нашим болельщикам, то, как они приняли нас у стадиона, довело нас до мурашек», - цитирует итальянского специалиста DAZN.