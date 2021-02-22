Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Экс-игрок «Интера» пошутил по поводу замены Ибрагимовича

22 Февраля 2021, 15:34,

Бывший футболист «Интера» Никола Берти пошутил по поводу замены Златана Ибрагимовича в воскресном миланском дерби.

Напомним, «Интер» разгромил «Милан» со счётом 3:0 и упрочил своё лидерство в чемпионате Италии.

«Для «Интера» этот матч был непростым. Команде приходилось терпеть в стартовые 10-15 минут, но без этого выиграть дерби невозможно. Я не ожидал такого превосходства «Интера». Кстати, а почему Ибрагимович рано покинул поле? Ему нужно было на репетицию фестиваля в Сан-Ремо?» - цитирует слова Берти Football Italia.

Как известно, Златан Ибрагимович примет участие во всех пяти вечерах на музыкальном фестивале в Сан-Ремо, стартующем второго марта.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Интер Милан, Златан Ибрагимович, Никола Берти
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