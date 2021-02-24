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Лукаку: «Я наговорил много сумасшедших вещей из-за адреналина»

24 Февраля 2021, 00:24,

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку забил свой 17-й гол в Серии А. Это случилось в матче с «Миланом» в дерби, и бельгиец, празднуя успех, прокричал «Я лучший». Это фраза попала в телеэфир.

- Я наговорил много сумасшедших вещей из-за адреналина, - написал бельгиец в «Твиттере», отвечая на вопросы болельщиков.

Лукаку также похвалил напарника по линии нападения Лаутаро Мартинеса: «Мы очень близки, но главное, что мы работаем на благо команды».

Что касается чемпионской гонки, в которой «Интер» опережает «Милан» на четыре очка, Лукаку отметил, что об этом не думает. Его интересует только следующий матч.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Ромелу Лукаку
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