Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Мартинес: «Мы показали, кем являемся»

21 Февраля 2021, 20:45,

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал победу над «Миланом» (3:0).

«Мы показали, кем являемся. Каждый день мы усердно работаем, чтобы вывести «Интер» на первое место, хотим продолжать в том же духе. Сейчас мы счастливы.

У нас были и неудачи в этом сезоне, мы вылетели из Кубка Италии и Лиги чемпионов. Серия А – это единственная цель, которая осталась у нас. Здорово, что нам удалось возглавить таблицу.

Спасения Хандановича во втором тайме? Он всегда готов прийти на помощь, когда мы в нем нуждаемся. Конечно, нам необходимо быть более сосредоточенными и не допускать моментов у своих ворот», - цитирует аргентинца DAZN.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Лаутаро Мартинес
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