Мартинес: «Мы показали, кем являемся»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал победу над «Миланом» (3:0).

«Мы показали, кем являемся. Каждый день мы усердно работаем, чтобы вывести «Интер» на первое место, хотим продолжать в том же духе. Сейчас мы счастливы.

У нас были и неудачи в этом сезоне, мы вылетели из Кубка Италии и Лиги чемпионов. Серия А – это единственная цель, которая осталась у нас. Здорово, что нам удалось возглавить таблицу.

Спасения Хандановича во втором тайме? Он всегда готов прийти на помощь, когда мы в нем нуждаемся. Конечно, нам необходимо быть более сосредоточенными и не допускать моментов у своих ворот», - цитирует аргентинца DAZN.