Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Доннарумма побьёт рекорд Буффона в дерби с «Интером»

21 Февраля 2021, 16:45,

В центральном матче двадцать третьего тура чемпионата Италии сойдутся «Интер» и «Милан». Миланские команды занимают первые два места в турнирной таблице на текущий момент, разрыв между ними измеряется лишь одним баллом.

Для вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы это будет 200-й матч в Серии А. Он достигнет этой отметки в возрасте 21 года и 361 дня, что станет рекордом турнира. Предыдущим самым молодым игроком, сыгравшим двести матчей в итальянском чемпионате, был Джанлуиджи Буффон (24 года и 83 дня).

Джанлуиджи Доннарумма дебютировал в Серии А в конце октября 2015-го года в шестнадцатилетнем возрасте.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Джанлуиджи Доннарумма
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