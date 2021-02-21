Ханданович: «Есть много компонентов, которые делают нас командой, они связаны не только с футболом»

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21 Февраля 2021, 21:43,
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Голкипер «Интера» Самир Ханданович прокомментировал победу над «Миланом» (3:0).
«Сегодня мы сыграли здорово. Вы должны понимать, что для вратарей не бывает простых матчей, если вы думаете, что совершать сейвы очень легко, то у вас проблемы.
Есть много компонентов, которые делают нас командой, они связаны не только с футболом. Мы сделали прорыв во многих вещах, например, в том, как мы коммуницируем на поле, раньше этого не было», - цитирует Хандановича DAZN.
После двадцати трёх туров «Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, отрыв от идущего следующим «Милана» составляет четыре зачетных балла.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Интер Милан, Самир Ханданович
Ханданович сегодня был в ударе.