Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Станкович: «Надеюсь, мы вымотаем «Милан» перед дерби с «Интером»

17 Февраля 2021, 14:47,

На выходных в Италии пройдёт топ-матч в виде дерби между «Миланом» и «Интером». На сегодняшний день именно эти две команды занимают первые два места в таблице Серии А.

«Интер» готовится к ключевому дерби в недельном цикле, в то время как «Милану» в четверг предстоит провести гостевой матч Лиги Европы против «Црвены Звезды». Главный тренер сербской команды Деян Станкович надеется помочь своей бывшей команде в лице «Интера»,

«Надеюсь, моя команда вымотает «Милан» перед дерби с «Интером». Судьба Скудетто находится в руках «Интера», и отсутствие еврокубковых матчей – преимущество команды», - приводит слова Станковича La Gazzetta dello Sport.

«Интер» опережает «Милан» в таблице Серии А на один зачётный балл.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Интер Милан, Црвена Звезда, Деян Станкович
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