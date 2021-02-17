​Станкович: «Надеюсь, мы вымотаем «Милан» перед дерби с «Интером»

На выходных в Италии пройдёт топ-матч в виде дерби между «Миланом» и «Интером». На сегодняшний день именно эти две команды занимают первые два места в таблице Серии А.

«Интер» готовится к ключевому дерби в недельном цикле, в то время как «Милану» в четверг предстоит провести гостевой матч Лиги Европы против «Црвены Звезды». Главный тренер сербской команды Деян Станкович надеется помочь своей бывшей команде в лице «Интера»,

«Надеюсь, моя команда вымотает «Милан» перед дерби с «Интером». Судьба Скудетто находится в руках «Интера», и отсутствие еврокубковых матчей – преимущество команды», - приводит слова Станковича La Gazzetta dello Sport.

«Интер» опережает «Милан» в таблице Серии А на один зачётный балл.