​Пиоли: «Жаль, что дерби с «Интером» пройдёт не на переполненном «Сан-Сиро»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий перед воскресным матчем против «Интера».

«Наши болельщики особенные. Очень жаль, что дерби с «Интером» пройдёт не на переполненном «Сан-Сиро». Надеемся, это будет последнее миланское дерби без зрителей.

«Милан» и «Интер» имеют чёткую идентичность. Дерби – это всегда сбалансированный матч со множеством возможностей для забивания голов. Завтра мы должны быть компактными и хорошо реализовывать моменты. Мы хотим показать футбол высокого уровня», - рассказал Пиоли на пресс-конференции.

«Интер» и «Милан» сыграют двадцать первого февраля, матч стартует в пять часов вечера по московскому времени. На текущий момент «Интер» занимает первое место в таблице, а «Милан» - второе. Между командами всего один балл.