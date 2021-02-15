Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Конте высказался о лидерстве «Интера» в Серии А

15 Февраля 2021, 08:29,

Рулевой миланского «Интера» Антонио Конте высказался о победе над римским «Лацио» в поединке 22-го тура Серии А. Встреча завершилась победой «нерадзурри» со счетом 3:1.

«Мы взобрались на вершину турнирной таблицы. Это цель, которую команда преследовала длительное время. Наконец-то «Интер» достиг ее.

Я очень сильно рад за парней. Теперь нас ожидается встреча с «Миланом». Хорошо, что мы подходим к дерби в качестве лидера чемпионата», - передает слова специалиста Football-Italia.

После 22 туров «Интер» набрал 50 очков и занимает первое место, «Милан» (49) идет на второй строчке. Дерби пройдет 21-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Антонио Конте
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