Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​«Милан» и «Интер» объявили составы на дерби

21 Февраля 2021, 16:06,

Украшением воскресного вечера станет матч чемпионата Италии между «Миланом» и «Интером». Команды занимают верхние две строчки в турнирной таблице Серии А – «нерадзурри» впереди на один балл.

Наставник «Милана» Стефано Пиоли решил выпустить на поле с первых минут таких игроков: Доннарумма, Калабрия, Кьяер, Романьоли, Тео Эрнандес, Тонали, Кесси, Салемакерс, Чалханоглу, Ребич, Ибрагимович.  

Рулевой «Интера» Антонио Конте, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующий исполнителей: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Хакими, Барелла, Брозович, Эриксен, Перишич, Лукаку, Мартинес.

Стартовый свисток в дерби прозвучит в пять часов вечера по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Интер Милан
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