​«Милан» и «Интер» объявили составы на дерби

Украшением воскресного вечера станет матч чемпионата Италии между «Миланом» и «Интером». Команды занимают верхние две строчки в турнирной таблице Серии А – «нерадзурри» впереди на один балл.

Наставник «Милана» Стефано Пиоли решил выпустить на поле с первых минут таких игроков: Доннарумма, Калабрия, Кьяер, Романьоли, Тео Эрнандес, Тонали, Кесси, Салемакерс, Чалханоглу, Ребич, Ибрагимович.

Рулевой «Интера» Антонио Конте, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующий исполнителей: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Хакими, Барелла, Брозович, Эриксен, Перишич, Лукаку, Мартинес.

Стартовый свисток в дерби прозвучит в пять часов вечера по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.