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Доннарумма – о матче с «Интером»: «Закрываю глаза и представляю, как Ибрагимович забивает победный гол»

19 Февраля 2021, 20:43,

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма поделился ожиданиями от матча с «Интером».

«Прошло много времени с того момента, когда мы и «Интер» подходили к дерби при таких раскладах в турнирной таблице. Все в команде полны энтузиазма и понимают, что необходимо сыграть здорово, чтобы добиться результата.

Я закрываю глаза и представляю, как Ибрагимович забивает победный гол», - цитирует итальянского голкипера Sky Sport Italia.

Матч между «Миланом» и «Интером» состоится уже в это воскресенье, 21 февраля, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 17:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Интер Милан, Джанлуиджи Доннарумма
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