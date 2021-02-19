Доннарумма – о матче с «Интером»: «Закрываю глаза и представляю, как Ибрагимович забивает победный гол»

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма поделился ожиданиями от матча с «Интером».

«Прошло много времени с того момента, когда мы и «Интер» подходили к дерби при таких раскладах в турнирной таблице. Все в команде полны энтузиазма и понимают, что необходимо сыграть здорово, чтобы добиться результата.

Я закрываю глаза и представляю, как Ибрагимович забивает победный гол», - цитирует итальянского голкипера Sky Sport Italia.

Матч между «Миланом» и «Интером» состоится уже в это воскресенье, 21 февраля, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 17:00 по московскому времени.