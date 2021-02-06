Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Перишич: «Интер» готовится ехать в Турин за победой»

06 Февраля 2021, 10:17,

Полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич прокомментировал победу над «Фиорентиной» (2:0) в поединке 21-го тура чемпионата Италии.

«Мы провели отличный матч. «Интер» имел много возможностей, чтобы решить исход встречи гораздо раньше. Тем не менее, у нас получилось увезти три очка. Сейчас мы на первом месте. Теперь готовимся ехать в Турин за победой», - приводит слова 32-летнего хавбека Football-Italia.

Следующий матч «нерадзурри» проведут на выезде против «Ювентуса» в рамках полуфинала Кубка Италии. В первом поединке «Интер» на своем поле уступил «старой синьоре» со счетом 1:2.

В нынешнем сезоне Серии А Иван сыграл 19 матчей, отметившись двумя голами и двумя ассистами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Иван Перишич
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