Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​В «Фиорентине» подтвердили, что Кокорин имеет шансы сыграть с «Интером»

03 Февраля 2021, 19:35,

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Сотрудник пресс-службы «Фиорентины» Лука ди Франческо подтвердил корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергею Румянцеву, что Александр Кокорин имеет шансы сыграть с «Интером».

«Да, действительно мы получили сегодня все необходимые документы. Кокорин может сыграть за «Фиорентину» уже в эту пятницу», - сказал ди Франческо.

Окончательное решение об участии Кокорина в матче чемпионата Италии против «Интера» будет принимать тренерский штаб «Фиорентины» по главе с Чезаре Пранделли.

Матч «Фиорентина» - «Интер» пройдёт уже в пятницу, пятого февраля. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по Москве.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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