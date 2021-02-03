​В «Фиорентине» подтвердили, что Кокорин имеет шансы сыграть с «Интером»

Сотрудник пресс-службы «Фиорентины» Лука ди Франческо подтвердил корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергею Румянцеву, что Александр Кокорин имеет шансы сыграть с «Интером».

«Да, действительно мы получили сегодня все необходимые документы. Кокорин может сыграть за «Фиорентину» уже в эту пятницу», - сказал ди Франческо.

Окончательное решение об участии Кокорина в матче чемпионата Италии против «Интера» будет принимать тренерский штаб «Фиорентины» по главе с Чезаре Пранделли.

Матч «Фиорентина» - «Интер» пройдёт уже в пятницу, пятого февраля. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по Москве.