Как болельщики «Фиорентины» отреагировали на дебют Кокорина

Нападающий Александр Кокорин дебютировал в Серии А, выйдя на замену в пятничном матче «Фиорентины» против «Интера». Российскому футболисту блеснуть не удалось, да и сделать это за двадцать минут в такой игре было сложно. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило обратить внимание на то, как на дебют Кокорина отреагировали фанаты «Фиорентины».

«У Кокорина 0 касаний мяча», - написал simone_magnolfi в Instagram.

«А сколько он получил мячей?» - ответил на этот комментарий viniciobruni46.

«Кокорин точно был на поле, или он остался в России?» - высказался carlobellasi_.

«Он пробыл на поле 17 минут. Дай ему немного времени», - отреагировал bumbacamassimo.

«Нельзя рассчитывать на победы в матчах без конкретных ударов по воротам. Используйте Влаховича вместе с Кокориным, и давайте попробуем построить достойную атаку». (_rebeccademarco_).

«Кокорин сейчас в худшей форме, чем я» (lucavestrucci).

«Надеюсь, Кокорин будет нас радовать» (carraidavid).

«Кокорин! Этот игрок – посмешище! Чего он добился в своей карьере? Ничего. Ничего. Ничего. Праде в отставку!» - эмоционально высказался пользователь france.algerie.italie.galipo. Он явно недоволен работой спортивного директора «Фиорентины» Даниэле Праде на трансферном рынке.

«Хочу увидеть криминального Кокорина!» (_dev.guasto_).

«С такими новичками сложно куда-то идти. И это бесит» (leo__mase).

«Как-то всегда получается, что в январе мы подписываем игроков, которые не готовы выходить на поле. Это моё скромное мнение» (ounsoio66).

«Кокорин и Малкюи – две нелепые покупки» (pierucci.angela).

«Честно говоря, мне не понравилось отношение, с которым вышли на поле Кокорин и Малкюи. Очень мало уверенности» (scaccoviola).

«И это крупные покупки? У Кокорина, может быть, было два касания. А Малкюи сделал четыре касания, и при каждом из них давал неточный пас…» (alemario9623).