Экс-вратарь «Фиорентины» Фрей: «При должном старании у Кокорина не будет проблем»

Бывший вратарь «Фиорентины» и сборной Франции Себастьян Фрей в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о переходе Александра Кокорина, который в пятницу может дебютировать в Серии А в матче с «Интером».

Вы слышали что-нибудь о Кокорине до его перехода?

Нет, практически ничего, лишь то, что он не так давно играл за сборную России, но думаю, что это качественный игрок, раз в 29 лет он переезжает в Серию А.

Сложно ли будет влиться в команду по ходу сезона?

Конечно, было бы куда проще, будь у него время на адаптацию, скажем, если бы он перешел летом. Но, я думаю, что при должном старании у Кокорина не будет проблем. Ему обязательно помогут.

Как это лучше сделать?

Нужно быть готовым к давлению. Во Флоренции вас всегда будут уважать, если вы носите футболку «Фиорентины» и полностью выкладываетесь, но если нет, то вы всегда будете подвергаться критике, которая со временем может вырасти в настоящее давление, которое нужно будет выдержать. Впрочем, если выкладываться на все 100%, все будет хорошо.

Сергей Румянцев