Кокорин может дебютировать за «Фиорентину» в матче с «Интером»

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27 Января 2021, 11:45,
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В среду, 27-го января, российский форвард Александр Кокорин присоединится к тренировочному процессу «Фиорентины».
Как сообщает издание Fiorentinanews, 29-летний нападающий не поможет флорентийской команде в гостевом поединке 20-го чемпионата Италии против «Торино», который состоится в пятницу, 29-го января.
Скорее всего, Кокорин сможет дебютировать за «Фиорентину» в домашнем матче против миланского «Интера». Игра запланирована на пятое февраля.
Сегодня, 27-го января, «фиалки» объявили о переходе Александра. Стороны подписали долгосрочный контракт, который рассчитан до лета 2024-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин