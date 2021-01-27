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Кокорин может дебютировать за «Фиорентину» в матче с «Интером»

27 Января 2021, 11:45,

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В среду, 27-го января, российский форвард Александр Кокорин присоединится к тренировочному процессу «Фиорентины».

Как сообщает издание Fiorentinanews, 29-летний нападающий не поможет флорентийской команде в гостевом поединке 20-го чемпионата Италии против «Торино», который состоится в пятницу, 29-го января.

Скорее всего, Кокорин сможет дебютировать за «Фиорентину» в домашнем матче против миланского «Интера». Игра запланирована на пятое февраля.

Сегодня, 27-го января, «фиалки» объявили о переходе Александра. Стороны подписали долгосрочный контракт, который рассчитан до лета 2024-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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