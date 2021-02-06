Главный тренер «Интера» Антонио Конте отреагировал на забавное видео со своим участием. В концовке пятничной игры Серии А против «Фиорентины» дисквалифицированного Конте засняли на трибуне рядом с его братом Джанлукой. Последний передавал сообщение тренерам на скамейке «Интера», как вдруг вмешался Антонио и в свойственной ему импульсивной манере начал что-то громко говорить в микрофон.

«К счастью, я буду на тренерской скамейке в следующем матче», - написал Конте в Instagram, прокомментировав видео.

Напомним, «Интер» обыграл «Фиорентину» на выезде со счётом 2:0.