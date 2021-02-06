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06 Февраля 2021, 20:31,
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте отреагировал на забавное видео со своим участием. В концовке пятничной игры Серии А против «Фиорентины» дисквалифицированного Конте засняли на трибуне рядом с его братом Джанлукой. Последний передавал сообщение тренерам на скамейке «Интера», как вдруг вмешался Антонио и в свойственной ему импульсивной манере начал что-то громко говорить в микрофон.
«К счастью, я буду на тренерской скамейке в следующем матче», - написал Конте в Instagram, прокомментировав видео.
Напомним, «Интер» обыграл «Фиорентину» на выезде со счётом 2:0.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Интер Милан, Антонио Конте