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​Конте отреагировал на забавное видео со своим участием

06 Февраля 2021, 20:31,

Главный тренер «Интера» Антонио Конте отреагировал на забавное видео со своим участием. В концовке пятничной игры Серии А против «Фиорентины» дисквалифицированного Конте засняли на трибуне рядом с его братом Джанлукой. Последний передавал сообщение тренерам на скамейке «Интера», как вдруг вмешался Антонио и в свойственной ему импульсивной манере начал что-то громко говорить в микрофон.

«К счастью, я буду на тренерской скамейке в следующем матче», - написал Конте в Instagram, прокомментировав видео.

 

Напомним, «Интер» обыграл «Фиорентину» на выезде со счётом 2:0.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Антонио Конте
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