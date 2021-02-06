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Сабитов: «Малое количество времени – не отговорка для Кокорина»

06 Февраля 2021, 17:02,

Бывший наставник юношеской сборной России Равиль Сабитов, ныне тренирующий «Ригу», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал дебют Александра Кокорина за итальянскую «Фиорентину». Он вышел на замену на 73-й минуте домашнего для «фиалок» матча с миланским «Интером» (0:2).

- Кокорин не сыграл ярко, он находился спиной к чужим воротам и действовал в подыгрыше. Дебют прошёл у него средне – не плохо и не хорошо. Чтобы закрепиться в качестве игрока основного состава, Кокорину надо проявлять на поле больше индивидуальности, чтобы обратить на себя внимание.

- Не мало ли игрового времени он получил?

- Не стоит мыслить такими категориями. Мы, тренеры, любим вспоминать баскетбольный финал Олимпиады, про который сняли фильм «Движение вверх». Если до конца матча остаются три секунды, это ещё не конец, надо продолжать играть и бороться. Единственной отговоркой для Кокорина может быть то, что он ещё не до конца адаптировался и не в полной мере уяснил игровые принципы «Фиорентины».

- Чезаре Пранделли верит в Кокорина?

- Видимо, да. Тренер рассчитывает на Александра, выпустил его на поле, дал возможность проявить себя. Дальше всё зависит от самого Кокорина. Ему надо побыстрее окончательно адаптироваться, не разочаровать тренера и оправдать его доверие.
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Серия А, Равиль Сабитов
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