Экс-игрок «Фиорентины» Бальдзаретти: «Кокорин сможет быстро привести себя в форму и сразу помочь команде»

Бывший футболист «Фиорентины» и сборной Италии Федерико Бальдзаретти в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высоко оценил способности новичка команды Александра Кокорина. Есть вероятность, что россиянин дебютирует в Серии А в матче с «Интером».

Вы слышали о Кокорине до перехода в «Фиорентину»?

Мне всегда нравился Александр Кокорин. Я видел его в «Динамо», в «Зените» и в сборной России. Он всегда демонстрировал отличные технические качества и очень хорош в реализации моментов. Я думаю, что он сможет показать все свои сильные стороны в модуле 3-5-2, в котором играет «Фиорентина». Он может показать все свои сильные стороны, находясь рядом с сильным форвардом вроде Влаховича.

Кокорин не так много играл в последнее время и будет сосредоточен на том, чтобы снова обрести свои физические качества и как можно быстрее набрать форму. Чемпионат Италии очень напряженный, все команды сыграли много матчей, футболисты находятся в хороших кондициях, и этому надо соответствовать. Я уверен, что он это понимает и сможет быстро привести себя в форму и сразу помочь своей команде.

Не слишком ли сложно будет в 29 лет адаптироваться к новым условиям?

Что касается возраста Александра, то 29 лет - это отличный возраст для выступления в Италии. У него уже есть богатый опыт, который может ему помочь здесь и сейчас. Это невероятная возможность, которую нельзя упускать.

Что для этого нужно сделать?

Флоренция - замечательный город, он наверняка столкнется с большим давлением, потому что в городе только одна футбольная команда, и ожидания от «Фиорентины» очень высоки. Футбольный клуб «Фиорентина» довольно молодой проект, это второй год правления президента господина Коммиссо. Амбиции команды высоки, как и у больших команд, все игроки команды будут создавать очень хорошую атмосферу, которая должна помочь Кокорину быстрее влиться в коллектив и приносить пользу.

Ольга Ермакова