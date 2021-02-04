Кокорин в заявке на матч с «Интером»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин теоретически может провести свой первый поединок в итальянской Серии А уже завтра, в пятницу, когда его команда дома будет противостоять «Интеру». Россиянин оказался в заявке команды на поединок 21-го тура чемпионата Италии. При этом главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли отметил, что Кокорину нужно будет потратить около трех недель на набор формы, которая бы позволила приносить максимум пользы «фиалкам».

Напомним, что Александр Кокорин стал игроком «Фиорентины» неделю назад, проведя в московском «Спартаке» полгода. Сумма трансфера составила порядка 4,5 миллиона евро.