Видаль избежал тяжёлой травмы

Чилийский полузащитник Артуро Видаль, выступающий в составе миланского «Интера», избежал серьезной травмы. Об этом рапортует Corriere dello Sport.

33-летний футболист получил повреждение по ходу недавнего поединка против «Фиорентины» (2:0) в рамках 21-го тура чемпионата Италии. Источник сообщает, что Видаль прошел медицинское обследование, которое не выявило у него серьезных проблем. Таким образом, футболист вернется к тренировочному процессу в ближайшие дни.

В текущем сезоне Серии А Артуро сыграл 19 поединков, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.