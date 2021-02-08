Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Видаль избежал тяжёлой травмы

08 Февраля 2021, 12:38,

Чилийский полузащитник Артуро Видаль, выступающий в составе миланского «Интера», избежал серьезной травмы. Об этом рапортует Corriere dello Sport.

33-летний футболист получил повреждение по ходу недавнего поединка против «Фиорентины» (2:0) в рамках 21-го тура чемпионата Италии. Источник сообщает, что Видаль прошел медицинское обследование, которое не выявило у него серьезных проблем. Таким образом, футболист вернется к тренировочному процессу в ближайшие дни.

В текущем сезоне Серии А Артуро сыграл 19 поединков, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Артуро Видаль
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