Видаль избежал тяжёлой травмы

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08 Февраля 2021, 12:38,
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Чилийский полузащитник Артуро Видаль, выступающий в составе миланского «Интера», избежал серьезной травмы. Об этом рапортует Corriere dello Sport.
33-летний футболист получил повреждение по ходу недавнего поединка против «Фиорентины» (2:0) в рамках 21-го тура чемпионата Италии. Источник сообщает, что Видаль прошел медицинское обследование, которое не выявило у него серьезных проблем. Таким образом, футболист вернется к тренировочному процессу в ближайшие дни.
В текущем сезоне Серии А Артуро сыграл 19 поединков, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Артуро Видаль