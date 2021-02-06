Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Пранделли подвёл итоги матча с «Интером»

06 Февраля 2021, 09:15,

Global Look Press

Рулевой «Фиорентины» Чезаре Пранделли пообщался с журналистами после поединка 21-го тура Серии А с миланским «Интером». «Фиалки» уступили на своем поле со счетом 0:2.

«Мои подопечные хорошо отреагировали на первый пропущенный мяч, но после второго стали слишком сильно раскрываться. Нужно признать превосходство «Интера». За эту команду играют техничные футболисты, к тому же у них очень глубокий состав. «Нерадзурри» заслуженно увезли три балла», - передает слова тренера издание Football-Italia.

Благодаря победе «Интер» вырвался на первое место в турнирной таблице. На счету подопечных Антонио Конте 47 очков.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Чезаре Пранделли
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