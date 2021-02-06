Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Выглядел деревянным»: в Италии оценили дебют Кокорина за «Фиорентину»

06 Февраля 2021, 10:44,

Итальянское издание Firenzepost оценило дебютное появление российского нападающего Александра Кокорина в составе «Фиорентины». 29-летний форвард отыграл около 20 минут в домашнем матче Серии А против миланского «Интера» (0:2).

«Александр Кокорин выглядел деревянным и не полностью готовым», - говорится в обзоре встречи.

Россиянин перешел во флорентийский клуб из московского «Спартака» в конце января. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до лета 2024-го года. Сумма сделки составила 4,5 миллиона евро.

После 21 тура Серии А «Фиорентина» с 22 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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Комментарии (3)
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0
beorn_n
06 Февраля 2021, 11:43

Специально посмотрел этот скучный матч чтобы увидеть Кокошу, деревянный это слабо сказано еще, только руками махал указывая куда бежать партнерам). Думаю всеже проблема в языковом барьере для него будет.

0
Underdog
06 Февраля 2021, 13:28

Думаешь тяжело будет партнерам указывать куда бежать не зная языка?))) Ниче, парочку командных фраз выучит))) паханом будет)))

0
Кар Карыч
06 Февраля 2021, 11:10

Зачем он им нужен?

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