«Выглядел деревянным»: в Италии оценили дебют Кокорина за «Фиорентину»

Итальянское издание Firenzepost оценило дебютное появление российского нападающего Александра Кокорина в составе «Фиорентины». 29-летний форвард отыграл около 20 минут в домашнем матче Серии А против миланского «Интера» (0:2).

«Александр Кокорин выглядел деревянным и не полностью готовым», - говорится в обзоре встречи.

Россиянин перешел во флорентийский клуб из московского «Спартака» в конце января. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до лета 2024-го года. Сумма сделки составила 4,5 миллиона евро.

После 21 тура Серии А «Фиорентина» с 22 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.