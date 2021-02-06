«Выглядел деревянным»: в Италии оценили дебют Кокорина за «Фиорентину»

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06 Февраля 2021, 10:44,
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Итальянское издание Firenzepost оценило дебютное появление российского нападающего Александра Кокорина в составе «Фиорентины». 29-летний форвард отыграл около 20 минут в домашнем матче Серии А против миланского «Интера» (0:2).
«Александр Кокорин выглядел деревянным и не полностью готовым», - говорится в обзоре встречи.
Россиянин перешел во флорентийский клуб из московского «Спартака» в конце января. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до лета 2024-го года. Сумма сделки составила 4,5 миллиона евро.
После 21 тура Серии А «Фиорентина» с 22 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
Специально посмотрел этот скучный матч чтобы увидеть Кокошу, деревянный это слабо сказано еще, только руками махал указывая куда бежать партнерам). Думаю всеже проблема в языковом барьере для него будет.
Думаешь тяжело будет партнерам указывать куда бежать не зная языка?))) Ниче, парочку командных фраз выучит))) паханом будет)))
Зачем он им нужен?