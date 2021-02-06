Как итальянские СМИ отреагировали на дебют Кокорина в «Фиорентине»

В пятницу вечером Александр Кокорин дебютировал в Серии А. После выхода на замену в матче против «Интера» у Кокорина было не так много времени, чтобы себя проявить, однако какое-то впечатление россиянин всё же о себе оставил. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило выяснить, как на дебют Кокорина отреагировали итальянские СМИ.

По просторам российских СМИ быстро разлетелась краткая, но ёмкая характеристика Кокорина от издания Firenzepost.

«Кокорин впервые коснулся мяча, но выглядел деревянным, оштукатуренным, не готовым», - говорится в материале, вышедшем по итогам матча. При этом издание оставило российского форварда без оценки, вероятно, учитывая малое количество игрового времени.

В материале TuttoMercatoWeb с оценками игрокам по итогам матча «Фиорентина» - «Интер» Кокорин не получил никакой оценки, что неудивительно, ведь россиянин вышел на замену только на семьдесят третьей минуте. Зато на страницах издания можно найти отдельную новость о том, что Кокорин стал вторым российским игроком после Андрея Канчельскиса, сыгравшим за «фиалок» в эпоху, когда за победы в футболе стали начислять три очка.

А вот итальянский филиал Eurosport решил не оставлять Александра Кокорина без оценки. Россиянин получил 5,5 балла – больше, чем Душан Влахович (5), которого он заменил, и больше, чем несколько других игроков команды.

«У Кокорина было слишком мало времени, чтобы постараться проявить себя. Но потенциал определённо есть», - говорится в материале.

На Violanews также не стали оценивать Кокорина. В публикации отмечается, что дебютировать в матче с «Интером» российскому футболисту было сложно.

«Кокорину было нелегко дебютировать в предельно закрытой игре», - пишет журналист Симоне Барджеллини.

CalcioMercato, как и многие другие источники в Италии, оставил Кокорина без оценки. Никаких конкретных выводов по игре россиянина нет и в отчёте о матче. Об Александре упоминается лишь в одной банальной фразе:

«Кокорин дебютировал за «Фиорентину», но на результат никак не повлиял».

Какие-то сухие строчки о дебюте Александра Кокорина можно найти и на других сайтах, в частности на сайте Sky Sport Italia. «Кокорин и Малькюи дебютировали за «Фиорентину», но на футбольном поле был награждён только «Интер», - говорится в заметке о прошедшем поединке чемпионата Италии.

Подводя итоги, можно заметить, что на дебют Александра Кокорина бурно отреагировали только в России. В Италии же подавляющее большинство СМИ и журналистов не стали делать выводы о Кокорине по двадцати сыгранным минутам в матче против «Интера», ведущего в счёте со счётом 2:0 и делающего акцент на сохранении преимущества. Оценивать Кокорина в Италии будут позже.