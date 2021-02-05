Добровольский: «Кокорину надо как можно быстрее адаптироваться к европейскому менталитету»

Бывший футболист сборной СССР и сборной России Игорь Добровольский в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отметил, что сравнение его отрезка карьеры в Серии А с новым этапом в жизни Александра Кокорина не совсем корректное. Экс-игрок «Спартака» может дебютировать в «Фиорентине» уже сегодня, он попал в заявку команды на игру.

- Очень большая разница между чемпионатом Италии 90-х и нынешним. Тогда он был лучшим в мире. Да и, кроме того, я почти не успел там поиграть, провел за «Дженоа» несколько матчей. Желаю Кокорину удачи, надеюсь, что у него все получится. Надо как можно быстрее адаптироваться к европейскому менталитету, и тогда все будет хорошо.

Сергей Румянцев