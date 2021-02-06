Губерниев - о дебюте Кокорина: «Вышел на поле фиалки собирать? Где заброшенные шайбы и трёхочковые?»

Популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о дебютном поединке нападающего Александра Кокорина за «Фиорентину».

«Что ж такое, а? Вышел на поле фиалки собирать? Где заброшенные шайбы? Где трехочковые? Это не фиалки, это лопухи», - гласит сообщение Губерниева под постом «Матч ТВ» в «Инстаграме».

Кокорин вышел на поле во вчерашнем матче с миланским «Интером» на 74-й минуте. Встреча завершилась домашним поражением «Фиорентины» со счетом 0:2.

Итальянские СМИ раскритиковали дебютное выступление российского форварда, назвав его «деревянным».

Напомним, что Александр стал игроком «фиалок» в январе. Он подписал с флорентийским клубом долгосрочный трудовой договор до лета 2024-го года.