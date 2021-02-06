Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Губерниев - о дебюте Кокорина: «Вышел на поле фиалки собирать? Где заброшенные шайбы и трёхочковые?»

06 Февраля 2021, 12:18,

Популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о дебютном поединке нападающего Александра Кокорина за «Фиорентину».

«Что ж такое, а? Вышел на поле фиалки собирать? Где заброшенные шайбы? Где трехочковые? Это не фиалки, это лопухи», - гласит сообщение Губерниева под постом «Матч ТВ» в «Инстаграме».

Кокорин вышел на поле во вчерашнем матче с миланским «Интером» на 74-й минуте. Встреча завершилась домашним поражением «Фиорентины» со счетом 0:2.

Итальянские СМИ раскритиковали дебютное выступление российского форварда, назвав его «деревянным».

Напомним, что Александр стал игроком «фиалок» в январе. Он подписал с флорентийским клубом долгосрочный трудовой договор до лета 2024-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Александр Кокорин, Дмитрий Губерниев
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Комментарии (1)
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Super fanat
06 Февраля 2021, 13:08

Балабол. Если и ждать результата от Кокоши, то через пару месяцев, не раньше! Вполне логично, что ему нужно привыкнуть к итальянскому футболу и вообще обжиться во Флоренции. А учитывая, что он играл против Интера, его импотентность очень даже объяснима. Если ты играешь в Италии много лет, не факт, что ты сыграешь удачно против Интера, а тут дебютант.

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