Губерниев - о дебюте Кокорина: «Вышел на поле фиалки собирать? Где заброшенные шайбы и трёхочковые?»

|
06 Февраля 2021, 12:18,
|
|
Популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о дебютном поединке нападающего Александра Кокорина за «Фиорентину».
«Что ж такое, а? Вышел на поле фиалки собирать? Где заброшенные шайбы? Где трехочковые? Это не фиалки, это лопухи», - гласит сообщение Губерниева под постом «Матч ТВ» в «Инстаграме».
Кокорин вышел на поле во вчерашнем матче с миланским «Интером» на 74-й минуте. Встреча завершилась домашним поражением «Фиорентины» со счетом 0:2.
Итальянские СМИ раскритиковали дебютное выступление российского форварда, назвав его «деревянным».
Напомним, что Александр стал игроком «фиалок» в январе. Он подписал с флорентийским клубом долгосрочный трудовой договор до лета 2024-го года.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Александр Кокорин, Дмитрий Губерниев
Балабол. Если и ждать результата от Кокоши, то через пару месяцев, не раньше! Вполне логично, что ему нужно привыкнуть к итальянскому футболу и вообще обжиться во Флоренции. А учитывая, что он играл против Интера, его импотентность очень даже объяснима. Если ты играешь в Италии много лет, не факт, что ты сыграешь удачно против Интера, а тут дебютант.