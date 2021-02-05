​«Фиорентина» разработала специальное меню для Кокорина

Известный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян поделился в своём канале в Telegram интересными подробностями первых дней Александра Кокорина в «Фиорентине».

Как сообщил Арустамян, «Фиорентина» окружила Кокорина заботой и даже разработала для российского форварда специальное меню, чтобы игрок как можно скорее набрал свою лучшую форму.

Отмечается, что Кокорин ужинал с президентом клуба Рокко Коммиссо и несколько раз встречался Даниэле Праде, занимающим должность спортивного директора.

Шанс дебютировать в «Фиорентине» Александр Кокорин имеет уже в пятницу вечером, когда команда сыграет дома против «Интера».