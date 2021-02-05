​«Фиорентина» разработала специальное меню для Кокорина

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05 Февраля 2021, 17:37,
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Известный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян поделился в своём канале в Telegram интересными подробностями первых дней Александра Кокорина в «Фиорентине».
Как сообщил Арустамян, «Фиорентина» окружила Кокорина заботой и даже разработала для российского форварда специальное меню, чтобы игрок как можно скорее набрал свою лучшую форму.
Отмечается, что Кокорин ужинал с президентом клуба Рокко Коммиссо и несколько раз встречался Даниэле Праде, занимающим должность спортивного директора.
Шанс дебютировать в «Фиорентине» Александр Кокорин имеет уже в пятницу вечером, когда команда сыграет дома против «Интера».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
ай.. меню какоры..
утро - каша из стула
день - ма-ка-ро-не.. )))
вечер - пинок под зад.. )))