Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Фиорентина» проиграла «Интеру» в дебютном матче Кокорина

06 Февраля 2021, 00:41,

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Стартовый матч 21-го тура Серии А получился памятным для форварда Александра Кокорина, который сегодня дебютировал в чемпионате Италии. Россиянин впервые попал в заявку «Фиорентины» и вышел на замену на 74-й минуте вместо Душана Влаховича, но за это время толком не коснулся мяча. К тому моменту новый лидер Серии А, «Интер» уже вел со счетом 2:0 и не собирался давать шансы сопернику. На 31-й минуте Николо Барелла точно пробил издали, а в начале второго тайма все было кончено для флорентийцев, когда прорыв Ашрафа Хакими завершился передачей на пустые ворота для Ивана Перишича.

«Интер» с 47 очками вышел на первое место, его соперник открывает вторую десятку команд.

Протокол игры  
Фиорентина 0:2 Интер Милан
    31' Барелла Николо (0:1)
    52' Перишич Иван (0:2)
Дронговски Бартломей Мартинес Лукас II   75' Песселья Херман Роша Игор II Венути Лоренцо   73' (Малку Кевин (   73') Амрабат Софьян   60' Валеро Борха   46' (Куаме Кристиан (   46') Бонавентура Джакомо Бираги Кристиано   82' (Баррека Антонио (   82') Влахович Душан   74' (Пульгар Эрик (   74'   81') Эйссерик Валентин   74' (Кокорин Александр (   74')
Запасные: Монтьель Кристобаль Росати Антонио Кальехон Хосе Чити Лоренцо Мунтяну Луис Терраччиано Пьетро
Ханданович Самир Шкриньяр Милан Де Врей Стефан Бастони Алессандро Хакими Ашраф Барелла Николо Брозович Марсело Видаль Артуро   46' (Гальярдини Роберто (   46') Перишич Иван   42'   80' (Дармиан Маттео (   80') Лукаку Ромелу   89' (Пинамонти Андреа (   89') Санчес Алексис   62' (Мартинес Лаутаро (   62')
Запасные: Сенси Стефано Янг Эшли Паделли Даниэле Д'Амброзио Данило Раноккия Андреа Раду Йонуц Коларов Александар Эриксен Кристиан
05 февраля. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Фиорентина, Александр Кокорин
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