«Фиорентина» проиграла «Интеру» в дебютном матче Кокорина

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06 Февраля 2021, 00:41,
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Стартовый матч 21-го тура Серии А получился памятным для форварда Александра Кокорина, который сегодня дебютировал в чемпионате Италии. Россиянин впервые попал в заявку «Фиорентины» и вышел на замену на 74-й минуте вместо Душана Влаховича, но за это время толком не коснулся мяча. К тому моменту новый лидер Серии А, «Интер» уже вел со счетом 2:0 и не собирался давать шансы сопернику. На 31-й минуте Николо Барелла точно пробил издали, а в начале второго тайма все было кончено для флорентийцев, когда прорыв Ашрафа Хакими завершился передачей на пустые ворота для Ивана Перишича.
«Интер» с 47 очками вышел на первое место, его соперник открывает вторую десятку команд.
Протокол игры
|31' Барелла Николо (0:1)
|52' Перишич Иван (0:2)
Дронговски Бартломей • Мартинес Лукас II • 75'Песселья Херман • Роша Игор II • Венути Лоренцо 73' ( Малку Кевин ( 73') • Амрабат Софьян • 60'Валеро Борха 46' ( Куаме Кристиан ( 46') • Бонавентура Джакомо • Бираги Кристиано 82' ( Баррека Антонио ( 82') • Влахович Душан 74' ( Пульгар Эрик ( 74' ) • 81'Эйссерик Валентин 74' ( Кокорин Александр ( 74')
Запасные: Монтьель Кристобаль • Росати Антонио • Кальехон Хосе • Чити Лоренцо • Мунтяну Луис • Терраччиано Пьетро
Ханданович Самир • Шкриньяр Милан • Де Врей Стефан • Бастони Алессандро • Хакими Ашраф • Барелла Николо • Брозович Марсело • Видаль Артуро 46' ( Гальярдини Роберто ( 46') • Перишич Иван 42' 80' ( Дармиан Маттео ( 80') • Лукаку Ромелу 89' ( Пинамонти Андреа ( 89') • Санчес Алексис 62' ( Мартинес Лаутаро ( 62')
Запасные: Сенси Стефано • Янг Эшли • Паделли Даниэле • Д'Амброзио Данило • Раноккия Андреа • Раду Йонуц • Коларов Александар • Эриксен Кристиан
05 февраля. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Интер Милан, Фиорентина, Александр Кокорин