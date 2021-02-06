«Фиорентина» проиграла «Интеру» в дебютном матче Кокорина

Стартовый матч 21-го тура Серии А получился памятным для форварда Александра Кокорина, который сегодня дебютировал в чемпионате Италии. Россиянин впервые попал в заявку «Фиорентины» и вышел на замену на 74-й минуте вместо Душана Влаховича, но за это время толком не коснулся мяча. К тому моменту новый лидер Серии А, «Интер» уже вел со счетом 2:0 и не собирался давать шансы сопернику. На 31-й минуте Николо Барелла точно пробил издали, а в начале второго тайма все было кончено для флорентийцев, когда прорыв Ашрафа Хакими завершился передачей на пустые ворота для Ивана Перишича.

«Интер» с 47 очками вышел на первое место, его соперник открывает вторую десятку команд.