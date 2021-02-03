Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Кокорин рискует пропустить матч с «Интером»

03 Февраля 2021, 14:49,

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Александр Кокорин до сих пор не получил разрешение на работу в Италии, поэтому его дебют в матче с «Интером» пока под вопросом. Об этом пишет Рейтинг Букмекеров со ссылкой на свои источники в Италии.

Александр Кокорин стал футболистом «Фиорентины» неделю назад. Пятничную игру «фиалок» против «Торино» российский форвард, заключивший с клубом Серии А контракт сроком на три с половиной года, смотрел дома по телевизору.

«Фиорентина» сыграет на своём поле против «Интера» в ближайшую пятницу, пятого февраля. Команда Чезаре Пранделли на сегодняшний день занимает одиннадцатое место в таблице Серии А, что её не устраивает.

Добавим, что после перехода в «Фиорентину» Кокорин говорил о желании помочь команде завоёвывать трофеи. В последний раз клубный музей «фиалок» пополнялся в 2001 году, когда команда выиграла Кубок Италии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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Комментарии (1)
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0
online
03 Февраля 2021, 15:37

А ну тогда капец фиалкам, будем ждать дебюта великого и ужасного Александра)))

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