Кокорин рискует пропустить матч с «Интером»

Александр Кокорин до сих пор не получил разрешение на работу в Италии, поэтому его дебют в матче с «Интером» пока под вопросом. Об этом пишет Рейтинг Букмекеров со ссылкой на свои источники в Италии.

Александр Кокорин стал футболистом «Фиорентины» неделю назад. Пятничную игру «фиалок» против «Торино» российский форвард, заключивший с клубом Серии А контракт сроком на три с половиной года, смотрел дома по телевизору.

«Фиорентина» сыграет на своём поле против «Интера» в ближайшую пятницу, пятого февраля. Команда Чезаре Пранделли на сегодняшний день занимает одиннадцатое место в таблице Серии А, что её не устраивает.

Добавим, что после перехода в «Фиорентину» Кокорин говорил о желании помочь команде завоёвывать трофеи. В последний раз клубный музей «фиалок» пополнялся в 2001 году, когда команда выиграла Кубок Италии.