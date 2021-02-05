Рибери рискует пропустить матч с «Интером»

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05 Февраля 2021, 08:29,
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Опытный французский хавбек Франк Рибери может не помочь «Фиорентине» в предстоящем поединке чемпионата Италии против миланского «Интера». Об этом рассказал главный тренер «фиалок» Чезаре Пранделли.
«Наша команда находится в оптимальной форме. Франк Рибери получил небольшое повреждение. Теперь мы сомневаемся в том, что он сыграет с «Интером», - передает слова специалиста пресс-служба флорентийского клуба.
В текущем сезоне Серии А 37-летний футболист провел 17 поединков, записав на свой счет один гол и четыре результативные передачи.
Матч «Фиорентина» и «Интер» состоится пятого февраля, начало - 22:45 по мск.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Франк Рибери
Ну, главное, чтобы Кокоша играл, вот кто принесёт результат в матче с Интером. А Рибери здоровья, конечно, это серьёзная потеря перед игрой с таким сложным противником. Но нужно обходиться внутренними ресурсами, ничего не поделаешь.