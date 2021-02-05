Рибери рискует пропустить матч с «Интером»

Опытный французский хавбек Франк Рибери может не помочь «Фиорентине» в предстоящем поединке чемпионата Италии против миланского «Интера». Об этом рассказал главный тренер «фиалок» Чезаре Пранделли.

«Наша команда находится в оптимальной форме. Франк Рибери получил небольшое повреждение. Теперь мы сомневаемся в том, что он сыграет с «Интером», - передает слова специалиста пресс-служба флорентийского клуба.

В текущем сезоне Серии А 37-летний футболист провел 17 поединков, записав на свой счет один гол и четыре результативные передачи.

Матч «Фиорентина» и «Интер» состоится пятого февраля, начало - 22:45 по мск.