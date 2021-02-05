Экс-капитан «Фиорентины» Паскуаль: «Кокорин может решать судьбу матча, «Фиорентине» нужны такие футболисты»

Бывший капитан «Фиорентины», защитник сборной Италии Мануэль Паскуаль в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о новичке Александре Кокорине.

Вы слышали что-нибудь о Кокорине до его перехода?

Я, безусловно, слышал о Кокорине. Он может стать важным игроком для «Фиорентины». Этот нападающий может решать судьбу матча, «Фиорентине» нужны такие футболисты. Я слышал, что главный тренер сборной Италии Роберто Манчини, который тренировал Кокорина в «Зените», всегда хорошо отзывался о его способностях, и я доверяю его мнению.

Насколько сложно адаптироваться в Серии А?

В Италии очень сложно адаптироваться, футбол в Серии А очень зависит от тактики, но нужна и определенная психология. Только те, кто лично знают Александра, могут оценить, быстро ли он сумеет адаптироваться к Серии А, потому что они знают его характер и ментальные особенности.

Что все-таки нужно сделать, чтобы адаптация прошла лучше?

Я провел во Флоренции 11 лет, был капитаном этой команды и до сих пор живу тут со своей семьей. Если игрок будет отдавать себя всего на поле, болельщики будут счастливы, поверьте мне. Что касается личной жизни, то я уверен, что Александр и его семья влюбятся в город и будут чувствовать себя здесь очень хорошо. Флоренция и флорентийцы всегда достойно приветствуют своих гостей!

Сергей Румянцев