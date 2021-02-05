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Флорентийский журналист Элетти: «Надеюсь, Кокорин Влаховича многому научит»

05 Февраля 2021, 17:00,

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Известный флорентийский журналист Джузеппе Элетти в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал совет новичку «Фиорентины» Александру Кокорину, который сегодня может дебютировать в матче с «Интером».

- Вы удивлены, что «Фиорентина» осуществила этот трансфер? Действительно ли команде был нужен нападающий?

- Кокорин был, безусловно, неожиданной покупкой.  Предполагалось, что «Фиорентина» возьмет нападающего с опытом игры в Серии А.  В принципе, форвард был команде очень нужен, статистика после первой половины сезона говорит сама за себя. «Фиорентина» забивала очень мало голов. Влахович - отличный игрок, но ему был нужен напарник с опытом. Надеюсь, Кокорин его многому научит.

- На что «Фиорентина» может претендовать в оставшихся матчах?

- Мы все очень надеемся, что «Фиорентина» сможет улучшить свои результаты во втором круге. Нам нужно как можно быстрее обеспечить себе сохранение прописки в Серии А и затем постараться заработать как можно больше очков, чтобы подняться повыше.

- Андрей Канчельскис рассказывал, что, когда он играл за «Фиорентину», игрокам было запрещено носить вещи в «черно-белых» тонах. Осталось ли сейчас что-то такое?

- Когда Канчельскис жил во Флоренции, соперничество с «Ювентусом» было куда более острым. Безусловно, сейчас оно также продолжает существовать, но не до такой степени, чтобы запрещать игрокам одеваться в черно-белые тона.

- Что бы вы посоветовали Кокорину?

- Я бы посоветовал Кокорину в полной мере насладиться футбольным опытом здесь во Флоренции. Это его первый вызов за пределами России, и это действительно может стать настоящим шагом к возобновлению его карьеры окончательно. Это было бы хорошо, как для него, так и для всех болельщиков «пурпурных».

Сергей Румянцев
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Джузеппе Элетти
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Комментарии (1)
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White_Shark
05 Февраля 2021, 17:10

Ну как-то двусмысленно звучит...

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