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Экс-игрок «Фиорентины» Аморозо: То, что Кокорин сразу же сыграл, говорит о доверии к нему

07 Февраля 2021, 17:07,

Воспитанник и бывший игрок «Фиорентины» Кристиан Аморозо в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал оценку игре новичка команды Александра Кокорина.

- Как вам дебют Кокорина?

- Пока рано делать какие-то выводы об его игре. Все-таки он сыграл лишь 20 минут в матче, где «Фиорентина» была очень слаба. Дебют в матче с «Интером» был непростым вызовом, но тот факт, что Кокорин все-таки вышел на поле, говорит о доверии к нему со стороны Пранделли. Думаю, когда он наберет форму, то будет чаще играть,

- Какие ваши ожидания об его игре?

- Я надеюсь, что он принесет много пользы «Фиорентине» и поможет занять место выше. Команде нужны такие игроки, чтобы подняться в турнирной таблице.

Сергей Румянцев
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Кристиан Аморозо
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