Дортмундская «Боруссия» повторила антирекорд Бундеслиги

В закончившемся на прошлой неделе чемпионате Германии дортмундская «Боруссия» заняла второе место в чемпионате, но при этом пропустила целых 52 гола - это худший результат в первой восьмерке. Более того, это повторение худшего результата для финиширующего вторым клуба за всю историю немецкой Бундеслиги.

Пропусти «Боруссия» еще один мяч, и она установила бы абсолютный антирекорд. Но так клуб разделил его с финишировавшей второй в сезоне 1973/1974 менхенгладбахской «Боруссией», и с «Шальке» образца сезона 1976/1977 - в обоих случаях они также пропускали по 52 мяча в качестве главных преследователей чемпиона.