Адейеми сегодня пройдёт медобследование для завершения перехода в «Боруссию» Дортмунд

Нападающий «РБ Зальцбурга» Карим Адейеми сегодня должен пройти медобследование для завершения перехода в дортмундскую «Боруссию». Ожидается, что после этого немецкий форвард подпишет со «шмелями» контракт сроком на 5 лет.

Ранее агент Адейеми подтвердил, что его клиент находится в шаге от переезда в Дортмунд. Также он заявил, что в гонке за трансфер футболиста «РБ Зальцбурга» участвовал «Манчестер Юнайтед», чей временный тренер Ральф Рангник был заинтересован в приглашении Карима на «Олд Траффорд».

В этом сезоне Адейеми отметился 19 голами и 4 голевыми передачами в чемпионате Австрии. Также на счету немца 4 года в Лиге чемпионов, которые помогли «РБ Зальцбургу» дойти до стадии ⅛ финала.