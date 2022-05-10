Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Адейеми сегодня пройдёт медобследование для завершения перехода в «Боруссию» Дортмунд

10 Мая 2022 • 15:58 Комментировать
Боруссия Д
...
Герта
1.48 4.90 5.70
14.05 16:30

Нападающий «РБ Зальцбурга» Карим Адейеми сегодня должен пройти медобследование для завершения перехода в дортмундскую «Боруссию». Ожидается, что после этого немецкий форвард подпишет со «шмелями» контракт сроком на 5 лет.

Ранее агент Адейеми подтвердил, что его клиент находится в шаге от переезда в Дортмунд. Также он заявил, что в гонке за трансфер футболиста «РБ Зальцбурга» участвовал «Манчестер Юнайтед», чей временный тренер Ральф Рангник был заинтересован в приглашении Карима на «Олд Траффорд».

В этом сезоне Адейеми отметился 19 голами и 4 голевыми передачами в чемпионате Австрии. Также на счету немца 4 года в Лиге чемпионов, которые помогли «РБ Зальцбургу» дойти до стадии ⅛ финала.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зальцбург Боруссия Дортмунд Карим Адейеми
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРУССИЯ Д ГЕРТА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Мая
15:58 · Германия. Бундеслига
Адейеми сегодня пройдёт медобследование для завершения перехода в «Боруссию» Дортмунд
15:51 · Англия. Премьер-лига
Селюк: «Холанн не подходит Гвардиоле» 1
15:48 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола о Холанне в «Сити»: «Все всё знают, но мне запрещено говорить»
15:43 · Англия. Премьер-лига
Тухель настаивает на трансфере Гвардиола в «Челси»
15:34 · Германия. Бундеслига
Коман пропустит старт следующего сезона
14:49 · Германия. Бундеслига
Стали известны требования Холанна, которые смутили «Барселону» 1
14:17 · Германия. Бундеслига
Хаманн заявил, что «Баварии» не хватает опорного полузащитника
13:52 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «МЮ» претендуют на Нкунку
13:35 · Англия. Премьер-лига
«Реал» предлагал Холанну те же условия, что и «Манчестер Сити» 1
13:05 · Англия. Премьер-лига
Марш пожелал удачи Холанну в «Манчестер Сити»
12:16 · Германия. Бундеслига
Беккенбауэр стал обладателем Почётной премии
11:22 · Германия. Бундеслига
«Лион» ведёт переговоры с полузащитником «Баварии»
11:16 · Германия. Бундеслига
Вацке об уходе Холанна: Окончательное решение остаётся за Эрлингом
10:39 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн о Марке Роке: «Хотел бы оставить его в «Баварии», но и не буду удерживать»
10:14 · Германия. Бундеслига
Кан: «Не возражаю против повышения конкуренции в Бундеслиге»
Все новости
Рекомендуем