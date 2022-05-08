Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Холанн даст ответ о своём будущем на следующей неделе

08 Мая 2022 • 14:38 Комментировать (1)
Боруссия Д
...
Герта
14.05 16:30

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель сказал, что нападающий Эрлинг Холанн примет решение о своём будущем на следующей неделе.

«Я жду, что на следующий неделе он даст ответ. Не удивлюсь, если Холанн уйдет», - приводит слова Келя Sport 1.

В этом сезоне норвежский форвард принял участие в 29 матчах, забил 28 голов и сделал 8 голевых передач во всех турнирах. Футболист выступает за «Боруссию» с января 2020 года. Его стоимость согласно порталу transfermarkt составляет 150 миллионов евро. У норвежца есть опция сменить клуб за 75 млн евро.

Ранее сообщалось, что Холанн может перейти в «Манчестер Сити» и будет получать там приблизительно 440 тысяч евро в неделю.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Себастьян Кель Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРУССИЯ Д ГЕРТА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
08.05  16:30 Айнтрахт Фр ... Боруссия М 2.09 3.70 3.45
08.05  18:30 Бавария ... Штуттгарт 1.20 7.80 12.00
08.05  20:30 РБ Лейпциг ... Аугсбург 1.33 5.60 9.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Мая
14:58 · Германия. Бундеслига
Нкунку: «Я покинул «ПСЖ», так как хотел доказать себе, что могу стать важным игроком амбициозного клуба»
14:38 · Германия. Бундеслига
Холанн даст ответ о своём будущем на следующей неделе 1
00:08 · Германия. 2-я бундеслига
«Шальке» оформил возвращение в Бундеслигу
07 Мая
21:31 · Германия. Бундеслига
«Майнц» дожал «Герту»
21:09 · Германия. Бундеслига
Французские футболисты установили новый рекорд Бундеслиги
20:52 · Германия. Бундеслига
«Бавария» объявила о продлении контракта с голкипером
20:30 · Германия. Бундеслига
«Байер» обновил собственный рекорд в чемпионате Германии
18:44 · Германия. Бундеслига
Третий клуб чемпионата Германии обеспечил путёвку в Лигу чемпионов
18:26 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» завоевала серебро, «Байер» - бронзу
17:06 · Россия. Премьер-лига
Дзюба может воссоединиться с Азмуном в «Байере»
16:53 · Россия. Премьер-лига
Рыбус назвал секрет успеха Левандовски
16:00 · Германия. Бундеслига
«Гройтер Фюрт» — «Боруссия» Дортмунд: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:3
12:36 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» готова продать рекордсмена Лиги чемпионов
11:34 · Германия. Бундеслига
Шик останется в «Байере»
10:56 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зенита» может стать одноклубником Роналду
Все новости
Рекомендуем