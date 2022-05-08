Холанн даст ответ о своём будущем на следующей неделе

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель сказал, что нападающий Эрлинг Холанн примет решение о своём будущем на следующей неделе.

«Я жду, что на следующий неделе он даст ответ. Не удивлюсь, если Холанн уйдет», - приводит слова Келя Sport 1.

В этом сезоне норвежский форвард принял участие в 29 матчах, забил 28 голов и сделал 8 голевых передач во всех турнирах. Футболист выступает за «Боруссию» с января 2020 года. Его стоимость согласно порталу transfermarkt составляет 150 миллионов евро. У норвежца есть опция сменить клуб за 75 млн евро.

Ранее сообщалось, что Холанн может перейти в «Манчестер Сити» и будет получать там приблизительно 440 тысяч евро в неделю.