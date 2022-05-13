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Беллингхем: «Я останусь в «Боруссии» в следующем сезоне»

13 Мая 2022 • 16:56 Комментировать
Боруссия Д
...
Герта
1.50 4.90 5.40
Через 22 ч. 52 мин.

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингхем подтвердил, что останется в немецком клубе в следующем сезоне. Напомним, что ранее в услугах футболиста были заинтересованы «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

«Я могу подтвердить, что останусь в «Боруссии» в следующем сезоне. Я готов. В моей голове сейчас мысли только о том, как бы нам выиграть свой следующий матч», – цитирует английского полузащитника Фабрицио Романо.

Напомним, что Беллингхем перебрался в «Боруссию» Дортмунд летом 2020 года из английского «Бирмингема». Футболист до сих пор является самым молодым дебютантом в истории родного клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Джуд Беллингхем
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