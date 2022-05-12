Витсель покинет «Боруссию» Дортмунд

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель покинет команду по окончанию сезона на правах свободного агента. Итальянский инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что футболист отказался продлевать соглашение со «шмелями».

Витсель намерен определиться со своим новым клубом в ближайшие недели. Напомним, что зимой в услугах бельгийского полузащитника были заинтересованы два клуба из Серии А – туринский «Ювентус» и «Рома».

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Марко Розе на своей пресс-конференции также намекнул, что Витсель уже точно не собирается продлевать контракт, который истекает в конце сезона.