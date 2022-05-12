Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Витсель покинет «Боруссию» Дортмунд

12 Мая 2022 • 17:41 Комментировать
Боруссия Д
...
Герта
1.50 4.90 5.50
14.05 16:30

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель покинет команду по окончанию сезона на правах свободного агента. Итальянский инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что футболист отказался продлевать соглашение со «шмелями».

Витсель намерен определиться со своим новым клубом в ближайшие недели. Напомним, что зимой в услугах бельгийского полузащитника были заинтересованы два клуба из Серии А – туринский «Ювентус» и «Рома».

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Марко Розе на своей пресс-конференции также намекнул, что Витсель уже точно не собирается продлевать контракт, который истекает в конце сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Аксель Витсель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРУССИЯ Д ГЕРТА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Мая
17:41 · Германия. Бундеслига
Витсель покинет «Боруссию» Дортмунд
16:48 · Германия. Бундеслига
Нкунку – первый футболист в истории, которого четыре раза за сезон признавали игроком месяца в Бундеслиге
15:38 · Германия. Бундеслига
«Аякс» хочет оставить Бробби ещё на один сезон
14:47 · Германия. Бундеслига
«Бавария» приняла решение по трансферу Левандовски
13:36 · Германия. Бундеслига
Сане восстановился от травмы и сможет сыграть с «Вольфсбургом»
00:42 · Германия. Бундеслига
«Бавария» положила глаз на талант из «Ювентуса»
11 Мая
23:27 · Германия. Бундеслига
Мазрауи подтвердил свой переход в «Баварию»: «Можете меня поздравить»
20:19 · Германия. Бундеслига
Адейеми – о «Боруссии»: «Здесь всегда была хорошая атмосфера»
19:58 · Германия. Бундеслига
«Спортинг» официально объявил о трансфере Сен-Жюста
18:51 · Германия. Бундеслига
Спортивный директор «Баварии» Салихамиджич: «Мазрауи решил перейти к нам»
18:39 · Германия. Бундеслига
«Милан» находится в списке претендентов на Нкунку
17:30 · Германия. Бундеслига
«Бавария» решила судьбу Сане 7
16:50 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла двух игроков на замену Гнабри
16:25 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» приняла решение по трансферу Мане
16:16 · Англия. Премьер-лига
«Барселона», «МЮ» и ещё два гранда нацелились на звезду Бундеслиги
Все новости
Рекомендуем