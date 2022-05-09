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Чемпионат Германии. Бундеслига

Стала известна стоимость перехода Адейеми в дортмундскую «Боруссию»

09 Мая 2022 • 02:36 Комментировать
Боруссия Д
...
Герта
1.40 5.40 6.60
14.05 16:30

Согласно достоверным данным, переход нападающего Карима Адейеми из «РБ Зальцбурга» обойдётся дортмундской «Боруссии» в 38 млн евро.

Устная договорённость между сторонами была достигнута несколько месяцев назад. На днях стало известно, что трансфер будет оформлен в ближайшее время, а теперь разглашены и условия сделки. По данным авторитетного журналиста Фабрицио Романо, австрийский клуб получит за продажу 20-летнего форварда порядка 38 млн евро. В контракте игрока со «шмелями» не будет прописан пункт об отступных.

Карим Адейеми забил 23 гола в 42 поединках за «РБ Зальцбург» во всех турнирах, включая 3 мяча в 8 встречах текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зальцбург Боруссия Дортмунд Карим Адейеми
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БОРУССИЯ Д ГЕРТА
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