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«Боруссия» Дортмунд официально объявила о трансфере Адейеми

10 Мая 2022 • 18:34 Комментировать
Боруссия Д
...
Герта
1.48 4.90 5.70
14.05 16:30

Нападающий Карим Адейеми официально стал футболистом дортмундской «Боруссии». Сегодня немец прошёл медосмотр, после чего завершил свой переход в стан «шмелей». Игрок присоединится к команде на предсезонной подготовке к следующей кампании.

Сумма трансфера составила 38 миллионов евро + бонусы. По информации Фабрицио Романо, игрок подписал пятилетний контракт с «Боруссией» ещё два дня назад, но официально о сделке объявили только сегодня.

Напомним, что сегодня дортмундская «Боруссия» также официально объявила о продаже нападающего Эрлинга Холанна в «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Карим Адейеми
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БОРУССИЯ Д ГЕРТА
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