«Боруссия» Дортмунд официально объявила о трансфере Адейеми

Нападающий Карим Адейеми официально стал футболистом дортмундской «Боруссии». Сегодня немец прошёл медосмотр, после чего завершил свой переход в стан «шмелей». Игрок присоединится к команде на предсезонной подготовке к следующей кампании.

Сумма трансфера составила 38 миллионов евро + бонусы. По информации Фабрицио Романо, игрок подписал пятилетний контракт с «Боруссией» ещё два дня назад, но официально о сделке объявили только сегодня.

Напомним, что сегодня дортмундская «Боруссия» также официально объявила о продаже нападающего Эрлинга Холанна в «Манчестер Сити».