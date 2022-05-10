Селюк: «Холанн не подходит Гвардиоле»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна в «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что трансфер уже согласован, и официально о нём будет объявлено в ближайшие дни.

Селюк сравнил переход 21-летнего норвежца с трансфером Златана Ибрагимовича в «Барселону» в 2009 году, заявив, что 21-летний норвежец не подходит под стиль команд Хосепа Гвардиолы.

«Считаю Холанна хорошим футболистом, но дума., он не подходит под стиль игры команд Гвардиолы. Эрлинг высокий, мощный игрок, который способен продавить. Испанский наставник не играет такими футболистами», — цитирует Селюка «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Холанн провёл в составе «шмелей» 29 матчей, в которых забил 28 мячей и сделал восемь результативных передач. Также форвардом интересовались испанские гранды («Барселона» и «Реал»), однако их спугнули финансовые требования футболиста.