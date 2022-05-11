Ричардс: «Не считаю Холанна недостающим звеном в «Манчестер Сити»

Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Мика Ричардс поделился мнением о переходе в стан «горожан» нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

Экс-футболист отметил, что норвежец поможет команде лучше реализовывать создаваемые моменты, при этом Ричардс не считает Холанна недостающим звеном в атаке «горожан».

«В последние несколько сезонов «Манчестер Сити» хорошо играл и без нападающего, однако я думаю, что «горожане» разбазаривают слишком много моментов. Но эта проблема устранится, когда на поле будет Холанн», который умеет завершать атаки до смешного просто и хорошо», — приводит слова Ричардса BBC.

В текущем сезоне 21-летний форвард провёл в составе «Боруссии» 29 матчей, в которых забил 28 мячей и отдал восемь результативных передач.