Витсель попрощался с болельщиками «Боруссии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель попрощался с болельщиками немецкого клуба.

Футболист поблагодарил фанатов, которые поддерживали его и команду на протяжении последних четырёх лет.

«Мне грустно уезжать, но я с гордостью могу сказать, что представлял это клуб последние четыре года. Я завёл много замечательных друзей, играл сс топ-футболистами, работал с отличным персоналом. Спасибо!», — заявил Витсель в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что бельгиец покинет «Боруссию» по окончании нынешнего сезона в качестве свободного агента.

За «шмелей» Витсель выступает с 2018 года. В текущем сезоне 33-летний полузащитник провёл в составе «Боруссии» 35 матчей, в которых отличился двумя забитыми мячами. Напомним, что ранее бельгиец также защищал цвета санкт-петербургского «Зенита».