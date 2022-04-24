Нойер: «Баварии» было важно завершить сезон на хорошей ноте

Опытный голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился с журналистами эмоциями после очередного чемпионского титула мюнхенской команды.

Нойер сказал, что выиграть чемпионство всегда очень приятно, особенно когда это происходит в десятый раз кряду. Вратарь отметил, что после вылета «Баварии» из Лиги чемпионов было очень важно завершить сезон на хорошей ноте. Мануэль добавил, что игроки не хотели, чтобы неудачи в еврокубках как-то сказались на результатах в Бундеслиге.

Напомним, что после победы над дортмундской «Боруссией» мюнхенская команда завоевала досрочный чемпионский титул.